Депутат Аксаков: НДС снизится до 20% после завершения СВО
Повышение налога на добавленную стоимость до 22% — мера временная, сообщает «Абзац» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.
По его словам, после завершения спецоперации ставка снова снизится. При этом он указал, что НДС может быть снижен через три года, так как снижение налога должно быть постепенным.
«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения — 20%», отметил парламентарий.
Депутат считает, что военный конфликт с Украиной закончится раньше. Пока надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, на которые требуются бюджетные источники. Аксаков утверждает, что в мирное время таких расходов не будет.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
