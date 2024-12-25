Депутат Аксаков: Эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ продлят

Он отметил, что интерес к финансовым операциям, соответствующим нормам шариата, в России оказался довольно высоким. Эксперимент, по словам депутата, должны были прекратить в сентябре 2025 года, но, скорее всего, продлят еще на пять лет, а затем могут и сменить статус на постоянный.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга был запущен в Чечне, Дагестане, Башкирии и Татарстане. Ислам запрещает мусульманам пользоваться стандартными банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. В исламской финансовой модели оформляются рассрочка, лизинг или долевое финансирование, но не выдаются займы под проценты, передает «Радиоточка НСН».

