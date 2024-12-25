Депутат Аксаков: Эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ продлят
Эксперимент по внедрению в РФ исламского банкинга, который начался в 2023 году, продлят после сентября следующего года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что интерес к финансовым операциям, соответствующим нормам шариата, в России оказался довольно высоким. Эксперимент, по словам депутата, должны были прекратить в сентябре 2025 года, но, скорее всего, продлят еще на пять лет, а затем могут и сменить статус на постоянный.
Эксперимент по внедрению исламского банкинга был запущен в Чечне, Дагестане, Башкирии и Татарстане. Ислам запрещает мусульманам пользоваться стандартными банковскими услугами: брать и размещать деньги под процент. В исламской финансовой модели оформляются рассрочка, лизинг или долевое финансирование, но не выдаются займы под проценты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru