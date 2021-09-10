«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщает «Газпром».
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале компании, о завершении работ рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании.
«Сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено», — подчеркнули в «Газпроме».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что запуск газопровода ожидается в ближайшие дни, напоминает Ura.ru. Кроме того, глава «Газпрома» Миллер сообщал, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться до конца нынешнего года.
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