«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Об этом сообщает «Газпром».

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале компании, о завершении работ рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер на утреннем оперативном совещании.

«Сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено», — подчеркнули в «Газпроме».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что запуск газопровода ожидается в ближайшие дни, напоминает Ura.ru. Кроме того, глава «Газпрома» Миллер сообщал, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться до конца нынешнего года.

