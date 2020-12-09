Каждый пятый россиянин выступил за продление декретного отпуска
Каждый пятый житель России выступил за увеличение декретного отпуска. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Сторонники продления отпуска отмечают, что маленькому ребёнку необходимо больше внимания и заботы родителей, иногда его сложно устроить в детский сад, кроме того, респонденты отмечают, что дети часто болеют.
При этом, три четверти респондентов считают трёхлетний декретный отпуск оптимальным. 3% опрошенных заявляют, что его нужно сократить, поскольку трёхлетний перерыв в работе приводит к потере квалификации.
Напомним, отпуск по уходу за ребёнком в настоящее время составляет 3 года с сохранением рабочего места и должности.
А ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о праве на дополнительное обучение для женщин в декретном отпуске. На заседании председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко представила документ, согласно которому будут внесены изменения в федеральный закон о занятости граждан.
Одобренный Совфедом закон уточняет порядок направления на профобучение и дополнительное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и обратившихся в органы службы занятости.
При этом документ допускает обращение в службу занятости населения по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Кроме того, согласно закону, женщин в декрете должны обучать специальностям, востребованным на рынке труда.
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