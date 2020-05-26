Экс-министр экономики РФ: Государство поможет предприятиям, если они доживут до этого часа

«Это хорошая инициатива, но нет гарантий, что все 200 тысяч предприятий до 1 июля доживут. И для бюджета это будет непросто, потому что сейчас дефицит консолидированного бюджета примерно сравнялся с размером фонда национального благосостояния», - сказал экс-министр.

Он также рассказал о мерах, необходимых для того, чтобы бюджет справился с оказанием помощи бизнесу.

«Во-первых, можно и нужно пересмотреть приоритеты бюджета. В частности, ничего страшного не случится, если мы слегка сократим расходы на силовые ведомства и за счёт этого увеличим расходы на поддержку экономики. Во-вторых, мы можем увеличить заимствование, с учётом того, что у нас достаточно низкий уровень госдолга, в том числе и в рамках разумной управляемой эмиссии со стороны центрального банка», - заявил Андрей Нечаев.

Ранее член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН оценил падение ВВП в России за апрель на 28% и отметил, что падение ВВП на 15-20% по итогам всего года было бы не худшим сценарием.

«На самом деле падение за год может быть больше 20%. Всё будет зависеть от цен на нефть. При нефти дешевле $30 в течение ближайшего полугодия падение российской экономики составит 20% и более. Если нефть сейчас удастся оттащить до 35-42 долларов, то падение будет меньше. При нефти дешевле $30 у нас дыра в бюджете составит около 8-9 триллионов рублей», - поделился прогнозом Владислав Жуковский.

