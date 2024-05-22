Делягин назвал обоснованными претензии ФАС к «бредовым» прогнозам о росте цен
Обоснованный прогноз должен объяснять причины подорожания товаров, все остальное - манипулирование рынком, заявил НСН Михаил Делягин.
Федеральная антимонопольная служба отреагировала на прогноз о росте цен на продукты на 10-30%, обоснованно посчитав это попыткой манипулировать рынком, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Он отметил, что только обоснованные прогнозы могут считаться таковыми.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение из-за опубликованного в СМИ прогноза гендиректора Infoline Ивана Федякова о росте цен на продукты, пишут «Ведомости». 20 мая СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты» на 10-30%. В ФАС отмечают, что «заявления о предполагаемом росте цен могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей».
«В данном случае ФАС среагировала не на конкретное заявление, а на его спекулятивный непрофессионализм. Когда вам говорят, что цены растут на 10-30%, то разброс здесь составляет три раза, это не прогноз, это политическое заявление или бред. В данном случае ФАС отреагировала именно на пропагандистский характер заявления. Ценности в таком «прогнозе» нет никакой, это попытка манипулировать рынком. Поэтому ФАС среагировала обоснованно, но в такой форме, что реакция носила характер саморазоблачения. Если антимонопольная служба заявляет, что чье-то заявление может вызвать рост цен, то ФАС расписывается в том, что цены определяются не балансом спроса и предложения, а произволом монополий», - объяснил он.
В целом отдельные заявления о росте цен не могут влиять на спрос, отметил Делягин. Он также подчеркнул, что заявление ФАС не означает полный запрет на все прогнозы.
«Рассуждения о том, что заявления о росте цен могут вызвать ажиотажный спрос, это «в пользу бедных». Заявления американского президента Байдена про 200 рублей за доллар почему-то не вызвали в России ажиотажного спроса на доллар. Если все эксперты дружно что-то скажут, то цены могут подскочить на отдельный товар, потому что люди побежали покупать, например, гречку после того, как услышали этот прогноз. Но обоснованный прогноз должен объяснять причины подорожания. Если я просто говорю, что гречка подорожает, это манипулирование рынком. Минэкономразвития нам регулярно рассказывает в прогнозах о масштабах повышения цен, ФАС же это не запрещает. То же самое касается прогнозов Банка РФ. Никто ничего не запрещал, так что я думаю, что в СМИ просто наступила легкая истерика. Это проблема для СМИ, которые дают кликбейтные заголовки и не приводят объяснений», - заключил собеседник НСН.
Устойчивое инфляционное давление в российской экономике прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса, заявил ранее зампред Банка России Алексей Заботкин «Радиоточке НСН».
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