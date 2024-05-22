Делягин назвал обоснованными претензии ФАС к «бредовым» прогнозам о росте цен

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на прогноз о росте цен на продукты на 10-30%, обоснованно посчитав это попыткой манипулировать рынком, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Он отметил, что только обоснованные прогнозы могут считаться таковыми.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение из-за опубликованного в СМИ прогноза гендиректора Infoline Ивана Федякова о росте цен на продукты, пишут «Ведомости». 20 мая СМИ процитировали заявление с прогнозом роста цен на «самые ходовые и дешевые продукты» на 10-30%. В ФАС отмечают, что «заявления о предполагаемом росте цен могут быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей».