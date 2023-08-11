Деловая программа Мосурбанфорума в «Зарядье» пройдет 24-25 августа
Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) будет проходить 24-25 августа в МКЗ «Зарядье», тема Форума этого года - «Москва 2030. Город, устремленный в будущее». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что главный фокус деловой программы в этом году направлен на эффекты от мегапроектов столицы, которые закладывают основу для устойчивого развития города. По словам Бочкарева, в деловых сессиях примут участие предприниматели и архитекторы, урбанисты и девелоперы, а также чиновники и жители Москвы.
Так, на площадке соберутся свыше семи тысяч участников, в частности профессионалы и эксперты сферы городского развития. Важным отличием Форума в этом году будет онлайн-трансляция всех сессий.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что деловая программа будет поделена на шесть треков: «Городская трансформация», «Социальный анализ городских трендов», «Новая экономика города», «Архитектура и строительство», «Культура и искусство», а также «Технологии и нейросети». Он подчеркнул, что сессии будут проходить в привычных форматах панельных дискуссий и круглых столов, а также в новых, таких как урбан-дебаты.
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