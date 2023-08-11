Деловая программа Мосурбанфорума в «Зарядье» пройдет 24-25 августа

Деловая программа Московского урбанистического форума (МУФ) будет проходить 24-25 августа в МКЗ «Зарядье», тема Форума этого года - «Москва 2030. Город, устремленный в будущее». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что главный фокус деловой программы в этом году направлен на эффекты от мегапроектов столицы, которые закладывают основу для устойчивого развития города. По словам Бочкарева, в деловых сессиях примут участие предприниматели и архитекторы, урбанисты и девелоперы, а также чиновники и жители Москвы.