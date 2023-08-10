Опубликована программа Московского урбанфорума в Гостином Дворе на выходные

Гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе в эти выходные ждет большая культурная и познавательная программа. Об этом сообщается на официальном сайте сэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал интересную и познавательную программу для гостей Московского урбанистического форума в Гостином Дворе в грядущие выходные.

Детям покажут театральные постановки, предложат поучаствовать в интерактивных программах, квестах и мастерклассах. Вход свободный.

В 16:00 в субботу пройдет творческая встреча с популярным певцом Стасом Михайловым. Он исполнит свои лучшие композиции и пообщается с горожанами.

В воскресенье в то же время запланирована лекция «Культурный ЗОЖ» со стендап-комиком Андреем Бебуришвили. На ней обсудят здоровые привычки в разных культурах и эпохах. На мероприятии будет Анастасия Постригай, искусствовед с 20-летним опытом.

В субботу в 11:00 в зале №4 Гостиного Двора ведущие эксперты вместе с блогерами расскажут простым языком о сложных и деликатных темах мужского и женского здоровья.

Воскресные лекции будут посвящены медицине долголетия и правильному старению.

Также в этот день в 13:00 Театр Терезы Дуровой представит спектакль «Букашки. Фантазия!» для маленьких зрителей, которым покажут, в каком стиле танцуют светлячки, какой любимый музыкальный инструмент у божьих коровок и какие рифмы в песнях стрекоз.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

