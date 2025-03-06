Всё из-за доллара: Как россиянам спасти криптокошельки от блокировки из-за санкций
Арсений Поярков заявил НСН, что безопаснее перевести средства в биткоин, так как его сложнее отследить и заблокировать.
На фоне санкций хранить криптовалюты на биржевых кошельках небезопасно, поэтому лучше переводить их в «холодные» биткоины, заявил НСН член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб. На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ». Tether — токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 80% обеспечивается запасами долларов США. На сайте биржи говорится, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. 24 февраля ЕС включил Garantex в пакет антироссийских санкций. Поярков объяснил, что происходит на рынке.
«К сожалению, криптовалюта на биржах небезопасна изначально. Это горячие кошельки, которые подвержены инфраструктурным рискам. Tether как аналог доллара хочет хорошо себя чувствовать в США. Поэтому удивительно, что это произошло только сейчас, а не раньше. Компания хочет от себя отмахнуть все санкционные риски. Что делать пользователям? К сожалению, делать здесь нечего, остается только ждать, какие будут пути решения предложены биржей. Есть сомнения, что это произойдет до отмены санкций», - объяснил он.
По его словам, сейчас безопаснее будет перевести средства во что-то конкретное, например, биткоин, отказавшись от трейдинга.
«Владельцам криптокошельков сейчас стоит максимально перевести все в безопасные места. Холодное хранение обеспечивает биткоин, например, когда невозможно вычислить, вы владелец или кто-то другой. Ключи шифрования хранятся на бумажке, не связаны с биржами. Это один из вариантов, чтобы обезопаситься от санкций. Конечно, это не очень удобно, так как не получится при необходимости отправлять деньги малыми частями, трейдинг само собой тоже отходит на второй план», - отметил он.
При этом Поярков добавил, что санкции могут коснуться и других бирж и кошельков.
«В таком случае деньги висят на кошельке, их никуда нельзя двинуть. Пользователи их видят, но это просто циферки в компьютере или телефоне. Никто снять их не может, это не конфискация. Не исключено, что в аналогичную ситуацию попадут другие криптобиржи, работающие с долларом. Я бы не стал называть конкретные названия. Но в телефоне у большинства россиян есть кошелек, где тоже есть Tether, который тоже может попасть под санкции. Тут дело темное, гадать не имеет смысла», - заключил собеседник НСН.
Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал создание национального криптовалютного резерва, в который будут включены биткоин, Ethereum, Solana (SOL), XRP компании Ripple, Cardano (ADA) и другие цифровые активы, передает «Радиоточка НСН».
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