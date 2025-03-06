Всё из-за доллара: Как россиянам спасти криптокошельки от блокировки из-за санкций

На фоне санкций хранить криптовалюты на биржевых кошельках небезопасно, поэтому лучше переводить их в «холодные» биткоины, заявил НСН член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб. На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ». Tether — токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 80% обеспечивается запасами долларов США. На сайте биржи говорится, что весь USDT, находящийся на российских кошельках сейчас под угрозой. 24 февраля ЕС включил Garantex в пакет антироссийских санкций. Поярков объяснил, что происходит на рынке.