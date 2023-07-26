Путин: Россия будет содействовать странам Африки в укреплении суверенитета

Как отметил российский лидер, Москва продолжит «всемерно содействовать» партнерам в укреплении национального и культурного суверенитета, а также в активном участии в решении вопросов в регионе и мире.

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень», — подчеркнул Путин.

Москва будет и дальше развивать взаимодействие с Африкой. Президент выразил уверенность, что форум даст дополнительный импульс сотрудничеству сторон на долгосрочную перспективу.

Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

