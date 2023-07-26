Путин: Россия будет содействовать странам Африки в укреплении суверенитета
Россия намерена помогать странам Африки укреплять суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям форума «Россия — Африка», опубликованном на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, Москва продолжит «всемерно содействовать» партнерам в укреплении национального и культурного суверенитета, а также в активном участии в решении вопросов в регионе и мире.
«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень», — подчеркнул Путин.
Москва будет и дальше развивать взаимодействие с Африкой. Президент выразил уверенность, что форум даст дополнительный импульс сотрудничеству сторон на долгосрочную перспективу.
Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru