Захарова: Россия намерена работать с Африкой над ослаблением доллара

Она отметила, что США используют доллар как инструмент борьбы за преимущество и как средство «реализации своей агрессии». По словам Захаровой, Россия совместно с африканскими странами рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.

