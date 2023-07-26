Захарова: Россия намерена работать с Африкой над ослаблением доллара
Россия намерена работать со странами Африки над ослаблением доллара, Соединенные Штаты используют его как инструмент влияния. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что США используют доллар как инструмент борьбы за преимущество и как средство «реализации своей агрессии». По словам Захаровой, Россия совместно с африканскими странами рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru