Росстат сообщил, что наборы продуктов для оливье и сельди под шубой подорожали
Стоимость приготовления салата «Оливье» в России с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года увеличилась на 8,53%, а салата «Сельди под шубой» - на 5,52%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Отмечается, что среди продуктов, которые нужны для приготовления «Оливье», больше всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы - на 17,94%. При этом майонез подорожал на 14,41%, а вареная колбаса на 7,83%. Подешевели на 5,8% куриные яйца и овощи.
По данным Росстата, на удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь на 18,39% и на майонез - на 14,31%. Все другие ингредиенты, которые входят в салат, подешевели. Больше всех подешевел картофель - на 33,26%.
Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли сообщили, что в России торговые сети решили не повышать стоимость деликатесов к Новому году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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