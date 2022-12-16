Росстат сообщил, что наборы продуктов для оливье и сельди под шубой подорожали

Отмечается, что среди продуктов, которые нужны для приготовления «Оливье», больше всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы - на 17,94%. При этом майонез подорожал на 14,41%, а вареная колбаса на 7,83%. Подешевели на 5,8% куриные яйца и овощи.

По данным Росстата, на удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь на 18,39% и на майонез - на 14,31%. Все другие ингредиенты, которые входят в салат, подешевели. Больше всех подешевел картофель - на 33,26%.

Ранее «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли сообщили, что в России торговые сети решили не повышать стоимость деликатесов к Новому году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

