Байден заявил, что подпишет закон о повышении потолка госдолга в субботу
Президент США Джо Байден заявил, что в субботу подпишет закон о повышении потолка государственного долга. Об этом политик заявил в ходе своего обращения к гражданам.
«Я намереваюсь подписать его [закон] завтра», — подчеркнул Байден.
Решение позволит избежать дефолта в Соединенных Штатах и краха репутации страны как надежного финансового партнера для других государств.
Ранее Байден и члены конгресса США договорились повысить потолок госдолга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Белом доме отмечали, что сделка не отразится на финансовой помощи Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru