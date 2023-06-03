Байден заявил, что подпишет закон о повышении потолка госдолга в субботу

«Я намереваюсь подписать его [закон] завтра», — подчеркнул Байден.

Решение позволит избежать дефолта в Соединенных Штатах и краха репутации страны как надежного финансового партнера для других государств.

Ранее Байден и члены конгресса США договорились повысить потолок госдолга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Белом доме отмечали, что сделка не отразится на финансовой помощи Украине.

