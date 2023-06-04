Глава Bank of America предрек рецессию в США
Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана предупредил о скором наступлении рецессии в США, сообщает телеканал CBS News.
Мойнихан полагает, что экономика США войдет в рецессию в третьем квартале 2023 года. По его мнению, безработица вырастет до 4%.
Глава банка положительно оценил действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятору удалось стабилизировать рынок, но неизвестно, как долго ему удастся сдерживать инфляцию, поделился своим мнением финансист.
ФРС 3 мая повысила учетную ставку до 5-5,25% годовых. Это максимальный показатель с 2006 года, передает «Радиоточка НСН».
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