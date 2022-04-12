«Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам

Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее об этом сообщил телеканал CNN. По его данным, Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, но из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. В субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт).

«Негде рассматривать!» Юрист назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

По словам главы Минфина, информация CNN не соответствует действительности, передает РИА Новости. Он пояснил, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

Силуанов подчеркнул, что назвать ситуацию дефолтом нельзя, так как средства на исполнение долговых обязательств у России имеются.

Ранее Силуанов заявил, что Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:ДефолтАнтон СилуановМинфин РФ
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