«Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам
Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее об этом сообщил телеканал CNN. По его данным, Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, но из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. В субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт).
По словам главы Минфина, информация CNN не соответствует действительности, передает РИА Новости. Он пояснил, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.
Силуанов подчеркнул, что назвать ситуацию дефолтом нельзя, так как средства на исполнение долговых обязательств у России имеются.
Ранее Силуанов заявил, что Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- Винное производство в Италии подорожало на треть
- Завершились переговоры Путина и Лукашенко
- «Прибрать к рукам»: Райкин рассказал об увольнении из своей Театральной школы
- СМИ: Бойцы чеченской Росгвардии обнаружили в Мариуполе деньги в ящиках Красного Креста
- Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
- «Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам
- Лукьяненко объяснил, почему пришлось отложить издание книги «Вечный дозор»
- «Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив
- Ле Пен выступила против санкций в отношении поставок энергоносителей из РФ
- Для охраны Белгорода формируются народные дружины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru