«Дефолта нет». Силуанов разъяснил ситуацию по обязательствам по евробондам

По словам главы Минфина, информация CNN не соответствует действительности, передает РИА Новости. Он пояснил, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

Силуанов подчеркнул, что назвать ситуацию дефолтом нельзя, так как средства на исполнение долговых обязательств у России имеются.

Ранее Силуанов заявил, что Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.

