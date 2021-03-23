Экономист ответил Зюганову по поводу дефолта в России
Руководитель Института проблем глобализации в эфире НСН рассказал, что дефолт как в 1998 году в России наступит, если украдут еще полтриллиона долларов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможности дефолта в России. По его словам, «в воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, — за полгода до дефолта». Политик отметил, что каждый день видит сообщения о продуктовой инфляции, о подорожании бензина и других продуктов. «Возникает ощущение, что происходящее — это только начало лавинообразного обрушения российской экономики», — написал глава компартии в своем telegram-канале, заявив, что в ближайшие полгода в России может произойти обвал курса рубля. Зюганов также считает, что избежать «чрезвычайщины» могла бы помочь реализация экономических предложений КПРФ.
Возможность дефолта в эфире НСН не исключил и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Дефолт как в 1998 году случится, если украдут еще полтриллиона долларов», — заявил экономист.
По мнению Делягина, дефолт в значении отказа государства от своих обязательств в России уже случился.
«Зюганов точно ощутил, что люди перестали терпеть беспредел власти, но, как истинный член КПРФ, не способен выразить это словами. Дефолт — это отказ от своих обязательств. Отказа от своих обязательств перед иностранными спекулянтами у нас не будет, потому что государство, если смотреть по его политике, служит иностранным спекулянтам, а не своему народу. Отказ от социально-экономических обязательств перед обществом случился давным-давно, странно, что Зюганову об этом ничего неизвестно. Государство последовательно обнуляет все свои обязательства: пенсионный возраст поднимает, ликвидирует бесплатное здравоохранение и так далее. Так что дефолт случился у нас давно. А то, что людям начинает надоедать это терпеть, так это по-другому называется», — полагает экономист.
Ранее Зюганов предлагал увеличить пенсии в два-три раза за счет доходов от деятельности нефтегазовых компаний. Политик также призывал отменить пенсионную реформу 2018 года и ввести в РФ налог на «подозрительно богатых».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- Путин поговорил с Токаевым об использовании «Спутника V» в Казахстане
- Лукашенко заявил, что скоро станет пенсионером
- Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны отца
- Счётная палата выявила в Роскосмосе нарушения на 30 млрд рублей
- Пушкина отправила запросы во ФСИН и ГП из-за угроз Мохова его жертвам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru