Экономист ответил Зюганову по поводу дефолта в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможности дефолта в России. По его словам, «в воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, — за полгода до дефолта». Политик отметил, что каждый день видит сообщения о продуктовой инфляции, о подорожании бензина и других продуктов. «Возникает ощущение, что происходящее — это только начало лавинообразного обрушения российской экономики», — написал глава компартии в своем telegram-канале, заявив, что в ближайшие полгода в России может произойти обвал курса рубля. Зюганов также считает, что избежать «чрезвычайщины» могла бы помочь реализация экономических предложений КПРФ.

Возможность дефолта в эфире НСН не исключил и руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Дефолт как в 1998 году случится, если украдут еще полтриллиона долларов», — заявил экономист.

По мнению Делягина, дефолт в значении отказа государства от своих обязательств в России уже случился.