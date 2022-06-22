Рисков нет? Сервисные центры отрицают дефицит запчастей для смартфонов

По ее словам, на сегодняшний день практически отсутствуют риски того, что какие-либо запчасти для iPhone перестанут ввозиться в Россию.

«Мы не можем оценить риски, связанные с поддержкой приложений в AppStore и программными моментами, но если говорить о возможностях компонентного ремонта, рисков практически нет. Что касается снабжения запчастями, рынок ремонта Apple стойко пережил и 2014 год, и пандемию, и сейчас не наблюдается проблем. Параллельный импорт запчастей выстраивается уже продолжительное время, есть пул проверенных поставщиков, имеющих надежные каналы поставок. Внешние события внесли корректировки в логистику, но не повлияли негативно на стабильность снабжения», - добавила Шипкова.

Apple в апреле ввела для России ограничения из-за спецоперации на Украине. Официальный интернет-магазин компании перестал работать на территории страны. В мае в России закрылись несколько магазинов re: Store, а также сервисных центров iPort.

