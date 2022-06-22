Рисков нет? Сервисные центры отрицают дефицит запчастей для смартфонов

Логистические цепочки давно были перестроены, в связи с чем сроки ремонта телефонов не изменились, отметила в эфире НСН гендиректор Pedant.ru. Ксения Шипкова. 

Параллельный импорт запчастей для iPhone работает активно еще с весны, нет абсолютно никаких проблем с поставками, рассказала гендиректор сети сервисных центров по ремонту телефонов Pedant.ru Ксения Шипкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне в авторизованных сервисных центрах Apple сообщили, что в России не хватает запчастей для iPhone. Отмечается, что наиболее остро стоит проблема нехватки экранов и аккумуляторов: их клиенты хотят заменить чаще всего. Ксения Шипкова отметила, что в ее сервисных центрах таких проблем не наблюдается.

«Наши франчайзи не испытывают проблем с поставками. Параллельный импорт работает активно и стабильно, поставщики деталей еще весной перестроили логистические цепочки, в связи с чем сроки ремонта для наших клиентов не изменились. Существующие каналы поставок продолжают снабжать сервисы без перебоев. Дефицита запчастей в сервисных центрах нашей сети совсем не наблюдается», - сказала Шипкова.

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По ее словам, на сегодняшний день практически отсутствуют риски того, что какие-либо запчасти для iPhone перестанут ввозиться в Россию.

«Мы не можем оценить риски, связанные с поддержкой приложений в AppStore и программными моментами, но если говорить о возможностях компонентного ремонта, рисков практически нет. Что касается снабжения запчастями, рынок ремонта Apple стойко пережил и 2014 год, и пандемию, и сейчас не наблюдается проблем. Параллельный импорт запчастей выстраивается уже продолжительное время, есть пул проверенных поставщиков, имеющих надежные каналы поставок. Внешние события внесли корректировки в логистику, но не повлияли негативно на стабильность снабжения», - добавила Шипкова.

Apple в апреле ввела для России ограничения из-за спецоперации на Украине. Официальный интернет-магазин компании перестал работать на территории страны. В мае в России закрылись несколько магазинов re: Store, а также сервисных центров iPort.

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ФОТО: РИА Новости//Николай Хижняк
ТЕГИ:IphoneAppleРемонтМобильные ТелефоныРоссия
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