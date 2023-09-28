Дефицит российского бюджета покроют за счет средств ФНБ только в 2024 году

При этом в Минфине уточнили, что за август ФНБ увеличился в рублях на 390,147 млрд рублей, а в долларах сократился на 3,484 млрд - до 142,853 млрд долларов.

Также Министерство финансов России с 7 августа начало покупать валюту и золото для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ). На покупки было направлено 40,5 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составил 1,8 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

