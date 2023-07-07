Минфин заявил о снижении нефтегазовых доходов России на 47 процентов

В сообщении уточняется, что этот показатель на 47% меньше по сравнению с первым полугодием 2022 года.

«Это связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объёмов экспорта природного газа», - отметили в ведомстве.

В Минфине добавили, что устойчивость бюджетной системы обеспечивается за счёт средств ФНБ, направляемых на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила».

Ранее президент РФ Владимир Путин до 31 декабря 2023 года продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из России по потолку цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

