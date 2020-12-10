Дефицит бюджета РФ в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Федеральный бюджет в январе-ноябре текущего года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2,51 трлн рублей. Об этом заявили в Минфине, подчеркнув, что доходы составили 16,528 трлн рублей, расходы - 19,04 трлн рублей.

Отмечается, что в ноябре дефицит достиг рекордного месячного уровня в текущем году - 814,98 млрд рублей, пишет Интерфакс. Ранее самые существенные объемы дефицита были в мае (520 млрд рублей), июне (549 млрд рублей) и в июле (572 млрд рублей).