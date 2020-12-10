Дефицит бюджета РФ в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Федеральный бюджет в январе-ноябре текущего года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2,51 трлн рублей. Об этом заявили в Минфине, подчеркнув, что доходы составили 16,528 трлн рублей, расходы - 19,04 трлн рублей.

Отмечается, что в ноябре дефицит достиг рекордного месячного уровня в текущем году - 814,98 млрд рублей, пишет Интерфакс. Ранее самые существенные объемы дефицита были в мае (520 млрд рублей), июне (549 млрд рублей) и в июле (572 млрд рублей).

Полиция вместо экономики. Экс-министр о новом дефицитном бюджете РФ

Межу тем, ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. В документе, который основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития страны, предусмотрено медленное восстановление мировой экономики из-за пандемии COVID-19. По прогнозам, российская экономика будет расти примерно на 3% в год, инфляция не будет превышать 4%, а объём ВВП к 2023 году ожидается на уровне 132,82 триллиона рублей.

Расходы федерального бюджета в ближайшие три года будут превышать доходы: в 2021 году 21,52 триллиона рублей и 18,8 триллиона рублей, а в 2023 году - 23,67 триллиона рублей и 22,3 триллиона рублей, соответственно.

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ФОТО: РИА Новости
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