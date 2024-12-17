Брокер допустил, что аренда квартир в России подорожает в 2025 году на 50%
В первом полугодии 2025 года аренда квартир может подорожать на 50%, допустил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
«Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как пояснил Ракута, тенденция объясняется недоступностью ипотеки на вторичное и первичное жилье. При этом рост ключевой ставки может дополнительно подстегнуть цену аренды.
По словам ипотечного брокера, наиболее популярными вариантами останутся однокомнатные квартиры, студии и варианты с двумя изолированными спальнями.
Ранее сообщалось, что средняя цена аренды квартир в мегаполисах России в октябре 2024 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые бюджетные варианты съемного жилья расположены в Омске и Воронеже. Самые высокие медианные ставки долгосрочной аренды традиционно отмечались в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru