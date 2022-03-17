Американские сенаторы потребовали от нефтекомпаний отчета из-за подорожания бензина

Как заявил лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер, крупные нефтяные компании США предлагают автомобилистам просто подождать, пока цены снизятся, хотя стоимость нефти уже падает.

«Мы вызываем руководителей крупных нефтяных компаний для дачи показаний в сенате», — сказал Шумер.

Пока европейские и американские политики придумывают все новые санкционные меры против России, западные эксперты-экономисты призывают граждан в своих странах готовиться к рекордному росту цен на топливо, коммунальные услуги, продукты и путешествия. Так, цены на бензин на автозаправках в США 8 марта преодолели исторический рекорд, стоимость галлона (3,785 л) достигла 4,17 доллара. Прежний рекорд составлял 4,11 доллара за галлон, он был установлен в июле 2008 года.

