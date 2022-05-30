Дания готовится к прекращению поставок газа из России

Датская энергетическая компания Orsted заявила об отказе платить за российский газ в рублях и готовится к его отключению, сообщает «Интерфакс».

«Мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», - отмечает компания.

В Дании считают, что на фоне этого решения существует риск прекращения поставок газа.