Дания готовится к прекращению поставок газа из России
Датская энергетическая компания Orsted заявила об отказе платить за российский газ в рублях и готовится к его отключению, сообщает «Интерфакс».
«Мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», - отмечает компания.
В Дании считают, что на фоне этого решения существует риск прекращения поставок газа.
В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за него в рублях. 21 мая по этой же причине были приостановлены поставки газа в Финляндию.
Как отмечал в середине мая вице-премьер РФ Александр Новак, около половины импортеров российского газа, согласившихся платить за него в рублях, открыли счета в «Газпромбанке».
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