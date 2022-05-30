Дания готовится к прекращению поставок газа из России

Датская энергетическая компания Orsted заявила об отказе платить за российский газ в рублях и готовится к его отключению, сообщает «Интерфакс».

«Мы неоднократно уведомляли "Газпром экспорт", что не будем этого делать. Крайний срок оплаты - 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», - отмечает компания.

В Дании считают, что на фоне этого решения существует риск прекращения поставок газа.

«Драма, раскол и зима»: Россия отключает газ Польше и Болгарии

В конце апреля Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за него в рублях. 21 мая по этой же причине были приостановлены поставки газа в Финляндию.

Как отмечал в середине мая вице-премьер РФ Александр Новак, около половины импортеров российского газа, согласившихся платить за него в рублях, открыли счета в «Газпромбанке».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГазРоссийский ГазДания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры