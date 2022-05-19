Новак заявил, что почти половина импортеров открыли счета для оплаты газа в рублях
Примерно половина из импортеров российского газа, согласившиеся платить за топливо в рублях, открыли счета в «Газпромбанке». Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на марафоне «Новые горизонты».
По словам зампреда правительства, сейчас насчитывается примерно 54 компаний, заключивших контракты с «Газпром экспортом», и около половины из них уже открыли валютные и рублевые счета «для того, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях».
Новак добавил, что процесс оплаты растянут по времени: расчеты за апрель происходят в мае, и в ближайшие дни станет известно, «кто оплатил в рублях, а кто отказался от оплаты». При этом у «Газпрома» уже есть точные данные, согласно которым крупные компании уже открыли счета и оплатили поставки либо готовы к оплате по срокам.
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