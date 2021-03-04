«Далеко не COVID-19». В Госдуме назвали причину спада в российской экономике
В ходе онлайн пресс-конференции на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?» в пресс-центре ИА «Национальная Служба Новостей» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников рассказал, что, по его мнению, является истиной причиной спада в экономике РФ.
«Основной причиной спада экономики является далеко не коронавирус, а снижение покупательной способности населения, которое наблюдается с 2014 года. К тому же и сам COVID-19 породил ряд последствий, которые сказываются на экономике. Сфера услуг "скукоживается" из-за ограничения потребительского спроса. Что изменилось в нашей экономике в положительную сторону, чтобы бизнес мог вздохнуть? В 2020 году ничего, чтобы он мог открываться и расти. Поэтому в таких условия прогнозировать развития бизнеса в стране крайне затруднительно», - отметил Калашников.
А ранее в пресс-центре НСН советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко рассказал, что пока колоссального прорыва в экономике не прогнозируется.
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