Советник бизнес-омбудсмена: Колоссального прорыва в российской экономике пока не предвидится

Пандемия COVID-19 спровоцировала кризис в мировой и российской экономике. По прогнозам аналитиков, в текущем году малый и средний бизнес столкнётся с теми же проблемами, что и на пике коронакризиса в 2020-ом. Почти у половины компаний спрос на товары и услуги упал в полтора раза и более, и столько же организаций были вынуждены сократить фонд оплаты труда для своих сотрудников. Кроме того, около 10 % компаний в 2021 году готовятся к закрытию.

Директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко в пресс-центре НСН рассказал, что пока колоссального прорыва в экономике не прогнозируется.

«Потихонечку, со снятием ограничений, в связи с возобновлением работы предприятий из сферы услуг и развлечений восстановление экономики всё же происходит. Во втором квартале, по всей видимости, будет наращивание оборотов. Также не стоит забывать, что поднялись цены на энергоносители, что также простимулирует нашу экономику. Однако колоссального прорыва пока ждать не стоит», - отметил эксперт.

Напомним, пандемия COVID-19 заставила многих российских работодателей перевести сотрудников на «удаленку». Сложности испытали специалисты, не сумевшие привыкнуть к новым условиям труда. Кроме того, заметно вырос объем работы у преподавателей и врачей.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.



