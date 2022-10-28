МИД предложит новые схемы транзита калининградских грузов

МИД России рассмотрит новые варианты транзита калининградских грузов, сообщает РИА Новости.

«Уже были встречи с РЖД, с пограничной и таможенной службами, Торгово-промышленной палатой, с командующим Балтфлота. Будут предложены дальнейшие конкретные действия, - сказал директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что проблемы в транзите грузов еще есть, поэтому их нужно решать.

«Необходимо обсудить дальнейшие совместные усилия по «расшивке» сохраняющихся проблем», - сказал Алиханов.

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит с территории РФ в Калининградскую область подсанкционных грузов. Позже Еврокомиссия разъяснила, что транзит автотранспортом остается под запретом, а по железной дороге возможен, но при контроле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

