Чубайс указал на «грубейшую ошибку» российских властей из-за отказа от углеродного налога
По мнению спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса власти страны допустили грубейшую ошибку, решив не вводить углеродный налог. Из-за этого российские компании теперь будут платить его Евросоюзу (ЕС). Об этом эксперт заявил на Гайдаровском форуме, состоявшемся в Москве 14-15 января.
«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, в результате которой не было сделано ничего. Итог простой - ЕС вводит трансграничный углеродный налог и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», - цитирует Чубайса ТАСС.
Ранее стало известно, что сумма трансграничного углеродного налога в ЕС от российских компаний-экспортеров может составить от 6 до 50 млрд евро.
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