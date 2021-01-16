Чубайс указал на «грубейшую ошибку» российских властей из-за отказа от углеродного налога

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, в результате которой не было сделано ничего. Итог простой - ЕС вводит трансграничный углеродный налог и российский бизнес будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому», - цитирует Чубайса ТАСС.

Ранее стало известно, что сумма трансграничного углеродного налога в ЕС от российских компаний-экспортеров может составить от 6 до 50 млрд евро.

