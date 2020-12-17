Чубайс: Поставленные президентом задачи по энергоэффективности сорваны
17 декабря 202021:19
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что поставленные президентом задачи по энергоэффективности сорваны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чубайса, базовые показатели по энергоэффективности выглядят «просто ужасно».Между тем, он отметил, что Россия за последние годы создала технологический кластер возобновляемой энергетики, что является стратегическим успехом страны.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru