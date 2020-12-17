Чубайс: Поставленные президентом задачи по энергоэффективности сорваны

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что поставленные президентом задачи по энергоэффективности сорваны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Чубайса, базовые показатели по энергоэффективности выглядят «просто ужасно».Между тем, он отметил, что Россия за последние годы создала технологический кластер возобновляемой энергетики, что является стратегическим успехом страны.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаАнатолий Чубайс
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