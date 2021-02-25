Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс предложил реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование. По его мнению, необходимо разделить предприятия по принципу их экологичности, пишут «Ведомости».
Чубайс отметил, что в основу реформ должно лечь разделение предприятий на экологичные и неэкологичные, передает Ura.ru. По данным издания подобная реформа пока не реализована ни в одной стране мира.
Между тем, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Максим Зайцев предложил для российских производителей биоразлагаемой упаковки отменить экологический сбор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru