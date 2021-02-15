Чубайс назвал спасителя российской экономики в 1998 году
Одним из главных спасителей российской экономики во время кризиса 1998 года стал нынешний глава Счетной палаты и экс-вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, приводит ТАСС слова спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями и бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в документальном фильме «Крепость».
В то время Кудрин был управляющим от России в МВФ и замуправляющего от России в ЕБРР.
По словам Чубайса, именно Кудрин провел необходимую работу, чтобы добиться получения 24 миллиардов долларов от этих структур.
Также в том фильме нынешний член Набсовета Сбера Белла Златкис добавила, что эти деньги полностью ушли на поддержание несуществующего уже курса рубля, что позволило иностранцам выйти из российской валюты по высокому курсу.
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