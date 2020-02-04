Число выявленных финансовых пирамид в России увеличилось

Банк России обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид в 2019 году. В 2018-ом было выявлено 168 таких организаций.

Большинство из них работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью. Некоторые действовали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.

В ЦБ также рассказали, что в прошлом году на финансовом рынке было выявлено 2,6 тыс. нелегальных организаций, большая часть из которых «черные кредиторы».

Ранее сообщалось, что ЦБ запустит сервис перевода зарплаты по номеру телефона. Нововведение начнет работать к концу 2020 года и к началу 2021 года. Механизм будет реализован с помощью системы быстрых платежей







