За последние шесть месяцев число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз, подсчитали аналитики hh.ru.

По сравнению с показателями прошлого года в Кении число вакансий от компаний РФ выросло в 39 раз (6,4 тысячи), в Зимбабве — в 15 раз (165), в Замбии — в восемь раз (224). В лидерах по данному показателю также Албания, Пакистан и Бельгия. Самые популярные направления для африканских специалистов – рабочие и строители. При этом в целом в зарубежном найме лидируют IT-специалисты и маркетологи.