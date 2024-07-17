Число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз

За последние шесть месяцев число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз, подсчитали аналитики hh.ru.

По сравнению с показателями прошлого года в Кении число вакансий от компаний РФ выросло в 39 раз (6,4 тысячи), в Зимбабве — в 15 раз (165), в Замбии — в восемь раз (224). В лидерах по данному показателю также Албания, Пакистан и Бельгия. Самые популярные направления для африканских специалистов – рабочие и строители. При этом в целом в зарубежном найме лидируют IT-специалисты и маркетологи.

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Также сегодня рекордное количество иностранных студентов — около 355 тысяч — получают образование в российских вузах. Об этом ранее заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Могилевский добавил, что согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития число иностранных студентов к 2030 году должно составлять не менее 500 тысяч. По словам замминистра, около 8% из всех 4 млн российских студентов — иностранцы. Большинство зарубежных учащихся прибыли из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. При этом в России увеличивается число студентов из Африки и Латинской Америки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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