Число клиентов отелей РФ выросло на 20% за первый квартал 2023 года

По данным Решетникова, количество номеров в классифицированных отелях увеличилось за мигнувший год на 10% и составило 770 тысяч. В текущем году к ним уже успели добавиться еще порядка 20 тысяч номеров. Инвестиции в туристическую отрасль в 2022 году выросли на 14% к показателям 2021 года.

Минэкономразвития прогнозирует в текущем году увеличение туристического потока как минимум на 5% или 7 миллионов человек. Половина из этого числа выберет проживание в отелях.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Анкара и Москва работают над созданием специальной платежной системы для российских туристов, которые в связи с санкциями потеряли возможности расплачиваться в Турции картами «Мир». Об этом договорились лидеры двух стран на прошлой недели.