Число клиентов отелей РФ выросло на 20% за первый квартал 2023 года

Число проживающих в российских гостиницах в первые три месяца текущего года увеличилось на 20% по сравнению с 2022 годом. Такую статистику министр экономического развития Максим Решетников озвучил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам главы Минэконоразвития, эти данные говорят о продолжающемся процессе росте внутреннего туризма. Он также сообщил, что за 2022 год количество туристических поездок выросло на 4 миллиона, несмотря на закрытие ряда аэропортов страны из-за спецоперации на Украине.

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По данным Решетникова, количество номеров в классифицированных отелях увеличилось за мигнувший год на 10% и составило 770 тысяч. В текущем году к ним уже успели добавиться еще порядка 20 тысяч номеров. Инвестиции в туристическую отрасль в 2022 году выросли на 14% к показателям 2021 года.

Минэкономразвития прогнозирует в текущем году увеличение туристического потока как минимум на 5% или 7 миллионов человек. Половина из этого числа выберет проживание в отелях.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Анкара и Москва работают над созданием специальной платежной системы для российских туристов, которые в связи с санкциями потеряли возможности расплачиваться в Турции картами «Мир». Об этом договорились лидеры двух стран на прошлой недели.

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ФОТО: РИА Новости
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