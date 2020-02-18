Чиновников хотят лишить импортной мебели

Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России обратилась к правительству с просьбой восстановить запрет на закупку иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.

Такой запрет действовал с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019-го.

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, подобное ограничение стало очень полезным для российской экономики, оно способствовало развитию отечественных предприятий и экономило бюджетные средства, передает ТАСС Шестаков заявил, что российские мебельщики способны делать продукцию конкурентного качества и по более низкой цене, чем импортные.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых до 2024 года будет выделено по 5 миллиардов рублей.







