Нищие на золотых россыпях. Каким регионам Мишустин поможет в первую очередь

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых до 2024 года будет выделено по 5 миллиардов рублей.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, каких регионов эта программа коснется в первую очередь.