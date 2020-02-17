Нищие на золотых россыпях. Каким регионам Мишустин поможет в первую очередь
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, каких регионов коснется анонсированная Мишустиным программа поддержки.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых до 2024 года будет выделено по 5 миллиардов рублей.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН рассказал, каких регионов эта программа коснется в первую очередь.
«Думается, что первым пойдет Великий Новгород, там великолепный потенциал. Великий Новгород – это человек, живущий на золотой россыпи. У него нет денег, чтобы начать добычу, поэтому он живет очень бедно. Там большой разрыв между возможностями и реальным состоянием. А так список проблемных регионов есть. Там и Хакассия, и Горный Алтай, и Тыва. Их все по-разному надо спасать. Поэтому если программы будут одинаковыми, то лучше их не делать», - заметил политолог.
В свою очередь Мишустин поручил Минэкономразвития проконтролировать разработку программ, чтобы они «были предельно реалистичными».
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