Четырехдневке - время!

«Трудовой кодекс разрешает работодателям вводить сокращенное рабочее время в виде сокращенной рабочей недели, смены или рабочего дня, когда по каким-то причинам может возникнуть угроза массовых увольнений. Нынешние обстоятельства можно отнести к таким причинам, экономического характера. И работодатель, чтобы избежать массовых увольнений, не потерять квалифицированный персонал, на определенное время может вводить режим сокращенного рабочего времени. Приказ должен обязательно указывать, на какое время этот режим вводится. Это всегда временный режим. И оплата будет производиться, исходя из фактически отработанного времени», - сказал эксперт.

Напомним, что в 2019 году четырехдневную рабочую неделю предлагал ввести занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев.

