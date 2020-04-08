Четырехдневке - время!
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России в эфире НСН рассказал, при каких условиях работодатели могут вводить сокращенную рабочую неделю.
Российские компании начали переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за сложной экономической ситуации на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Как пишут «Ведомости», таким образом работодатели рассчитывают сократить расходы на персонал. На четырехдневку перешли нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге.
Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич в эфире НСН рассказал, при каких условиях работодатели могут вводить сокращенную рабочую неделю.
«Трудовой кодекс разрешает работодателям вводить сокращенное рабочее время в виде сокращенной рабочей недели, смены или рабочего дня, когда по каким-то причинам может возникнуть угроза массовых увольнений. Нынешние обстоятельства можно отнести к таким причинам, экономического характера. И работодатель, чтобы избежать массовых увольнений, не потерять квалифицированный персонал, на определенное время может вводить режим сокращенного рабочего времени. Приказ должен обязательно указывать, на какое время этот режим вводится. Это всегда временный режим. И оплата будет производиться, исходя из фактически отработанного времени», - сказал эксперт.
Напомним, что в 2019 году четырехдневную рабочую неделю предлагал ввести занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев.
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