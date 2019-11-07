К теме четырехдневки вернутся в начале 2020 года
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в начале 2020 года на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Такой договорённости достигли депутаты Госдумы на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
За круглым столом, в том числе соберутся, эксперты, бизнес-сообщество и профсоюзы. Как сообщил РИА Новости первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, премьер Медведев обращает внимание не только на то, что четырехдневная рабочая неделя - это очень важная идея. По его мнению, речь идет о модернизации трудового законодательства в целом с учетом нового образа жизни и работы.
Ранее доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН предположил, что инициатива о четырехдневной рабочей неделе является некоей адаптацией предложения о введении 12-часового трудового дня.
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