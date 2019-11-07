К теме четырехдневки вернутся в начале 2020 года

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю будет обсуждаться в начале 2020 года на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Такой договорённости достигли депутаты Госдумы на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

За круглым столом, в том числе соберутся, эксперты, бизнес-сообщество и профсоюзы. Как сообщил РИА Новости первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, премьер Медведев обращает внимание не только на то, что четырехдневная рабочая неделя - это очень важная идея. По его мнению, речь идет о модернизации трудового законодательства в целом с учетом нового образа жизни и работы.