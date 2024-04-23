На китайские автомобили в 2023 году пришлось 10% всех ДТП
Китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года, на них пришлось 10% всех ДТП, пишет издание Motor.ru со ссылкой на данные страховщиков.
Специалисты объяснили такую динамику ростом продаж новых китайских машин, при этом многие из них страхуются владельцами по КАСКо. Самыми аварийными стали модели Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.
На корейские машины пришлось 7% ДТП. На третьем месте по аварийности — машины из Японии.
Более того, в России растет количество угнанных китайских автомобилей, заявил руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
По его словам, машины марок Chery, Geely и Haval очень часто используются в такси и каршеринге, поэтому злоумышленники стали угонять их для разбора на запчасти. Он отметил, что такси и каршеринг ремонтируют свои машины преимущественно бывшими в употреблении запчастями, снижая издержки.
Он также добавил, что недавно вышедшие на рынок РФ китайские автомобили, например, Geely Monjaro, пока «популярности» у преступников не набрали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru