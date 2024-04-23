На китайские автомобили в 2023 году пришлось 10% всех ДТП

Китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года, на них пришлось 10% всех ДТП, пишет издание Motor.ru со ссылкой на данные страховщиков.

Специалисты объяснили такую динамику ростом продаж новых китайских машин, при этом многие из них страхуются владельцами по КАСКо. Самыми аварийными стали модели Changan Uni-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.