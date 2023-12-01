В новые регионы РФ начали поставлять музыкальные инструменты

Поставки музыкальных инструментов и оборудования для учреждений культуры начались в Донецкую, Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщается на сайте Минкультуры России.

Фонд культурных инициатив: С 2022 года запустили 750 музыкальных проектов

По словам замминистра культуры РФ Надежды Преподобной, новые регионы активно присоединяются к нацпроекту «Культура». Она отметила, что в ноябре Запорожская область получила пианино и рояли, а в ДНР в две школы искусств поступили новые народные инструменты.

Преподобная подчеркнула, что основные поставки для масштабного переоснащения будут идти в течение декабря.

Национальный проект «Культура» - это один из нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта – «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная среда», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РегионыРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры