Чернышенко: Куба будет использовать лучшие российские налоговые практики

Куба начнет использовать лучшие практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов, применяемые в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

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«В сфере налогового регулирования мы предлагаем нашим кубинским партнерам лучшие российские практики внедрения... систем начисления и сбора налогов», — указал зампред правительства.

Чернышенко подчеркнул, что необходимые мероприятия включили в план развития основных направлений торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Между тем глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что ЦБ рассматривает возможность выпуска карт «Мир» кредитными организациями Кубы.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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