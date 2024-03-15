ЦБ допустил организацию выпуска карт «Мир» банками Кубы
Центральный банк России рассматривает возможность выпуска карты «Мир» кубинскими кредитными организациями. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
По ее словам, Центробанк уже провел переговоры с кубинскими коллегами по этому вопросу. Правовых и технологических ограничений для этого нет, отметила она.
Бакина уточнила, что российские карты «Мир» принимают почти на всей территории Кубы, пишет ТАСС.
В октябре 2023 года платежная система «Мир» заработала в Венесуэле. В республике к ней подключилось более 80 тысяч терминалов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru