ЦБ допустил организацию выпуска карт «Мир» банками Кубы

Центральный банк России рассматривает возможность выпуска карты «Мир» кубинскими кредитными организациями. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

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По ее словам, Центробанк уже провел переговоры с кубинскими коллегами по этому вопросу. Правовых и технологических ограничений для этого нет, отметила она.

Бакина уточнила, что российские карты «Мир» принимают почти на всей территории Кубы, пишет ТАСС.

В октябре 2023 года платежная система «Мир» заработала в Венесуэле. В республике к ней подключилось более 80 тысяч терминалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Банковские КартыКубаЦентробанк

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