«Из 1990-х в будущее»: Что будут поставлять по автомосту из России в Китай

Мост через Амур должен был появиться еще в 1990-е годы, однако строительство почти не велось, напомнил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

В Благовещенске в пятницу открыли первый автомобильный мост в Китай из Благовещенска в Хэйхэ. При этом строительство обошлось в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложены на российской территории.

«Долго, долго открывали! Не прошло и 25 лет, как открыли. В 1995 году был подписан первый договор на строительство! Его надо было открывать уже тогда, в 90-е, предполагалось, что через 2-3 года построят, но возникли проблемы. Власти Благовещенска и Хэйхэ выражали по этому поводу недовольство, сенатор от Амурской области Игорь Рогачев тоже делал массу заявлений, но строительство особо не велось. Мост бы реально был построен еще года полтора назад, просто возникли проблемы с мостами на российской территории, и без этих мостов через реку Зею его нельзя было вводить в строй», - рассказал Островский.