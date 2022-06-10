«Из 1990-х в будущее»: Что будут поставлять по автомосту из России в Китай
Китай поставляет в Россию машины, косметику, разный ширпотреб, из России в Китай идет древесина, металлы, перечислил в эфире НСН востоковед Алексей Островский.
Мост через Амур должен был появиться еще в 1990-е годы, однако строительство почти не велось, напомнил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
В Благовещенске в пятницу открыли первый автомобильный мост в Китай из Благовещенска в Хэйхэ. При этом строительство обошлось в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд вложены на российской территории.
«Долго, долго открывали! Не прошло и 25 лет, как открыли. В 1995 году был подписан первый договор на строительство! Его надо было открывать уже тогда, в 90-е, предполагалось, что через 2-3 года построят, но возникли проблемы. Власти Благовещенска и Хэйхэ выражали по этому поводу недовольство, сенатор от Амурской области Игорь Рогачев тоже делал массу заявлений, но строительство особо не велось. Мост бы реально был построен еще года полтора назад, просто возникли проблемы с мостами на российской территории, и без этих мостов через реку Зею его нельзя было вводить в строй», - рассказал Островский.
При этом Россия еще не достигла тех объемов торговли с Китаем, которые предполагались ранее, поэтому у стран есть большой потенциал для углубления сотрудничества.
«Это очень сильно облегчит логистику между странами! Раньше были проблемы, ходили корабли, паромы… Я сам перебирался зимой обычно по льду, на ледоходах, «ледовый корабль» так называемый, летом – грузовой катер по Амуру. И были очень большие проблемы с грузоперевозками. Основной поток товаров – машиностроение, косметика, ширпотреб, из России в Китай идет древесина, металлы. Для нефти и газа есть другой маршрут, есть труба от Сковородино. Пока у нас идет рост товарооборота – за прошлый, за позапрошлый год. Где-то скоро дойдем до цифры $200 млрд, еще президент Медведев в нулевые годы говорил, что товарооборот должен достигнуть таких объемов к 2020 году. Сейчас у нас только $146 млрд, но где-то года через 2-3 мы выйдем на эти показатели, если будем разворачивать торговлю», - предположил востоковед.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей.
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