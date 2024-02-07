Carlsberg: Убытки компании выросли в 38 раз после потери активов в РФ
Чистый убыток пивоваренной компании Carlsberg в 2023 году увеличился в 38 раз год к году и составил 5,9 млрд долларов из-за ухода концерна с российского рынка. Об этом сообщил Carlsberg в финансовом отчете за четвертый квартал прошлого года.
Отмечается, что в 2023 году чистый убыток Carlsberg составил 40,8 млрд датских крон (порядка 5,9 млрд долларов) по сравнению с 1,1 млрд крон годом ранее. Так, компания объясняет рост убытка деконсолидацией российского бизнеса и обесценением активов на 48,5 млрд крон.
При этом, несмотря на уход из РФ, выручка Carlsberg в 2023 году выросла на 4,7% и достигла 73,6 млрд крон.
Ранее генеральный директор компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что ее российский бизнес был «украден», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru