Глава Carlsberg заявил о «краже» бизнеса компании в России

Отмечается, что компания приняла решение полностью разорвать отношения с бизнесом в РФ и отказаться от сделки с российскими властями. Договоренность предусматривала «законное завладение активами».

На текущий момент взаимодействие Carlsberg с компанией «Балтика» и российскими властями ограничено, сказал Аруп-Андерсен.

В свежем отчете датской компании говорится о намерении защищать активы, связанные с «Балтикой».

После начала спецоперации на Украине Carlsberg пыталась продать завод «Балтика». В июне компания сообщила, что нашла покупателя. В июле президент РФ Владимир Путин передал актив во временное управление Росимущества, напоминает «Радиоточка НСН».

