Глава Carlsberg заявил о «краже» бизнеса компании в России
Генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что ее российский бизнес был «украден», пишет «Коммерсант».
Отмечается, что компания приняла решение полностью разорвать отношения с бизнесом в РФ и отказаться от сделки с российскими властями. Договоренность предусматривала «законное завладение активами».
На текущий момент взаимодействие Carlsberg с компанией «Балтика» и российскими властями ограничено, сказал Аруп-Андерсен.
В свежем отчете датской компании говорится о намерении защищать активы, связанные с «Балтикой».
После начала спецоперации на Украине Carlsberg пыталась продать завод «Балтика». В июне компания сообщила, что нашла покупателя. В июле президент РФ Владимир Путин передал актив во временное управление Росимущества, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- FT: уходящим из РФ западным компаниям запретили выводить средства в валюте
- Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
- В ЦАХАЛ заявили о гибели двух военнослужащих в Газе
- На военные сборы в Польше призовут 200 тысяч резервистов
- Протестующие против Израиля прервали речь Блинкена в конгрессе США
- Глава Carlsberg заявил о «краже» бизнеса компании в России
- Дагестанский суд арестовал пятерых участников погрома в аэропорту Махачкалы
- СМИ: в Китае обезьяна похитила и унесла на дерево трёхлетнего ребёнка
- СМИ: 12-й пакет санкций ЕС против РФ подразумевает ограничения на 5,3 млрд евро
- «285 млн»: В Госдуме назвали размер ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru