СМИ: Топ-менеджеров «Балтики» задержали из-за действий в интересах Carlsberg

По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и оперативная служба экономической безопасности ФСБ провели обыски в офисе «Балтики» и у топ-менеджеров компании, изъяли документы. Мероприятия связаны с уголовным делом, которое сначала возбудили по статье о причинении имущественного ущерба обманом либо злоупотреблением доверием, но позже в нем усмотрели признаки мошенничества в особо крупном размере.

«Задержаны два топ-менеджера "Балтики" ... еще один подозреваемый успел выехать за пределы России», — отмечается в материале.

Следствие предполагает, что несколько руководителей нанесли урон компании, действуя в интересах Carlsberg Group. Отмечается, что аффилированные с датской группой иностранные структуры получали право на аренду российских брендов «Балтики» на 40 лет. Такую продукцию выпускают некоторые зарубежные предприятия. Нанесенный «Балтике» ущерб оценивается в 100 млн рублей, пишет Ura.ru.

Carlsberg ушла из РФ в марте 2022 года. Компания пыталась продать «Балтику», однако президент Владимир Путин передал актив Росимуществу во временное управление. Директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявлял, что бизнес холдинга в РФ был якобы «украден», отмечает телеканал «360». По данным СМИ, датская компания предложила России урегулировать спор по активам в течение полугода, в противном случае она передаст дело в международный третейский суд.

