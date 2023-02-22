«Компенсация убытков»: Госдуму готовят к декриминализации экономических преступлений

Глава организации «Опора России» Александр Калинин заявил НСН, что необходимо закрывать уголовное дело по налоговым и экономическим преступлениям, если ущерб был компенсирован.

Необходимо закрывать уголовные дела по налоговым преступлениям, если задолженности были погашены предпринимателем, а также сократить срок расследования уголовных экономических дел, заявил глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с НСН.

Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей. Калинин представил предложения предпринимателей.

«Владимир Владимирович обращается к этой теме регулярно. «Опора России» и другие крупнейшие бизнес-объединения как раз подготовили свои предложения. Прежде всего, нужно вносить изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс РФ. Первый такой пакет уже сегодня направляется в Госдуму», - отметил Калинин.

Так, предлагается закрывать уголовные дела по налоговым и другим экономическим преступлениям, если задолженности были погашены, а ущерб возмещен, сказал глава организации «Опора России».

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«По налоговым преступлениям, если предприниматель добровольно по итогам проверки погасил и все заплатил, дело должно быть закрыто. Это послужит снижению силового давления на бизнес. У нас есть предложение, чтобы прокуратура давала санкции на такие меры пресечения как арест. Еще мы предлагаем повысить пороги по экономическим преступлениям, затем нужно расширить перечень не только по налоговым преступлениям – если были компенсированы убытки бюджета или другой экономический ущерб, дело должно быть закрыто в обязательном порядке», - объяснил Калинин.

Также бизнес предлагает сократить сроки расследования уголовных дел в экономической сфере.

«И еще важный пункт – это сроки расследования уголовных дел, сейчас это год с возможным продлением. Эти сроки должны быть жестко сокращены. Отдельный блок связан с новыми регионами. Для новых субъектов уголовные дела, которые были возбуждены в других юрисдикциях на экономические темы, должны быть закрыты, если они не носят длящийся характер», - заключил собеседник НСН.

Заявление президента России Владимира Путина о необходимости смягчить наказания за экономические преступления обсуждалось и раньше, однако так и не было реализовано законодателями. Об этом в разговоре с НСН ранее рассказал бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДекриминализацияПослание Федеральному СобраниюБизнес
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