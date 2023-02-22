«Компенсация убытков»: Госдуму готовят к декриминализации экономических преступлений

Необходимо закрывать уголовные дела по налоговым преступлениям, если задолженности были погашены предпринимателем, а также сократить срок расследования уголовных экономических дел, заявил глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с НСН.

Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей. Калинин представил предложения предпринимателей.

«Владимир Владимирович обращается к этой теме регулярно. «Опора России» и другие крупнейшие бизнес-объединения как раз подготовили свои предложения. Прежде всего, нужно вносить изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс РФ. Первый такой пакет уже сегодня направляется в Госдуму», - отметил Калинин.

Так, предлагается закрывать уголовные дела по налоговым и другим экономическим преступлениям, если задолженности были погашены, а ущерб возмещен, сказал глава организации «Опора России».