В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций

«Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — отмечает регулятор.

Кроме того, Центробанк предлагает обязать банки-участники СБП обеспечить переводы через систему между юрлицами. Регулятор планирует ввести изменения с 1 апреля 2024 года.

