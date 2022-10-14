В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
Банк России предложил системно значимым банкам страны с 1 октября обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
«Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — отмечает регулятор.
Кроме того, Центробанк предлагает обязать банки-участники СБП обеспечить переводы через систему между юрлицами. Регулятор планирует ввести изменения с 1 апреля 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- 14-летнюю школьницу заподозрили в жестоком убийстве младшей сестры
- Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за торговлю мухоморами
- Стремоусов призвал жителей Херсонской области выехать в другие регионы РФ
- В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций
- Сенатор призвал разобраться с «облавами» на уклонистов
- Кабмин поручил завершить ремонт Крымского моста до 1 июля 2023 года
- Danone откажется от своего подразделения в России
- Путин предложил объявить в СНГ год юбилея Победы годом единства в борьбе с нацизмом
- Минпросвещения попросило кабмин об отсрочке для учителей
- СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами под Белгородом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru