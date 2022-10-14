В ЦБ захотели ввести переводы через СБП в интернет-банки крупнейших финорганизаций

Банк России предложил системно значимым банкам страны с 1 октября обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) независимо от наличия мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

СМИ сообщили о тестировании банками зачисления зарплаты через СБП

«Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — отмечает регулятор.

Кроме того, Центробанк предлагает обязать банки-участники СБП обеспечить переводы через систему между юрлицами. Регулятор планирует ввести изменения с 1 апреля 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости
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