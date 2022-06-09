СМИ: Российские банки закупят отечественные банкоматы

По данным издания, крупнейшие финансовые организации, части из которых коснулись западные санкции, намерены заменить иностранное оборудование российским. Как отмечает РБК, правительство потребовало увеличить с 18 до 20% долю российской продукции при закупках устройств для банков с госучастием.

Отечественные банкоматы будет производить компания BFS, которая ранее занималась поставкой зарубежных аппаратов.

«Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысяч устройств», — рассказал гендиректор и совладелец BFS Артем Жилонов.

Банкоматы будут оснащены процессором «Эльбрус», выпуск оборудования ожидается в 2023 году, пишет Ura.ru.

Кроме того, заинтересованность в новых устройствах выразил Сбербанк: компания готова рассмотреть предложения потенциальных производителей. Возможность использования отечественных банкоматов не исключают Росбанк и «Русский стандарт».

Как отмечают эксперты, не все комплектующие банкоматов будут отечественными, и с производством могут возникнуть сложности. В частности, специалисты предупреждают о возможных проблемах из-за переноса производства «Эльбруса» с Тайваня на российский завод «Микрон»: это может занять время и затормозить выпуск оборудования.

