СМИ: Российские банки закупят отечественные банкоматы
Крупнейшие банки России планируют закупить отечественные банкоматы на базе процессоров «Эльбрус». Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей банков.
По данным издания, крупнейшие финансовые организации, части из которых коснулись западные санкции, намерены заменить иностранное оборудование российским. Как отмечает РБК, правительство потребовало увеличить с 18 до 20% долю российской продукции при закупках устройств для банков с госучастием.
Отечественные банкоматы будет производить компания BFS, которая ранее занималась поставкой зарубежных аппаратов.
«Нашими банкоматами уже заинтересовались крупные российские банки, включая ВТБ. Сформированы рабочие группы, и мы планируем с коллегами первые партии поставок. Один из крупных банков в начале 2023 года планирует у нас закупить около 1,5 тысяч устройств», — рассказал гендиректор и совладелец BFS Артем Жилонов.
Банкоматы будут оснащены процессором «Эльбрус», выпуск оборудования ожидается в 2023 году, пишет Ura.ru.
Кроме того, заинтересованность в новых устройствах выразил Сбербанк: компания готова рассмотреть предложения потенциальных производителей. Возможность использования отечественных банкоматов не исключают Росбанк и «Русский стандарт».
Как отмечают эксперты, не все комплектующие банкоматов будут отечественными, и с производством могут возникнуть сложности. В частности, специалисты предупреждают о возможных проблемах из-за переноса производства «Эльбруса» с Тайваня на российский завод «Микрон»: это может занять время и затормозить выпуск оборудования.
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