Куриные яйца за неделю подорожали на 3,4%
За прошедшую неделю стоимость куриных яиц в России увеличилась на 3,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Ведомство опубликовало результаты мониторинга цен на продукты питания с 8 по 13 ноября. За это время куриные яйцы выросли в цене на 3,4%, огурцы - на 9,1%.
На 0,3% увеличилась стоимость курицы, молока, хлеба и пшеницы. Мороженая рыба и сыры подорожали на 0,2%.
Ранее сообщалось, что с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала проверку ценообразования на куриные яйца. Ведомство запросило у десяти торговых сетей данные о еженедельных изменениях средневзвешенных закупочных и розничных цен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru