Куриные яйца за неделю подорожали на 3,4%

За прошедшую неделю стоимость куриных яиц в России увеличилась на 3,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

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Ведомство опубликовало результаты мониторинга цен на продукты питания с 8 по 13 ноября. За это время куриные яйцы выросли в цене на 3,4%, огурцы - на 9,1%.

На 0,3% увеличилась стоимость курицы, молока, хлеба и пшеницы. Мороженая рыба и сыры подорожали на 0,2%.

Ранее сообщалось, что с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала проверку ценообразования на куриные яйца. Ведомство запросило у десяти торговых сетей данные о еженедельных изменениях средневзвешенных закупочных и розничных цен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Михаил Мустфаев
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