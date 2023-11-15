Куриные яйца за неделю подорожали на 3,4%

Ведомство опубликовало результаты мониторинга цен на продукты питания с 8 по 13 ноября. За это время куриные яйцы выросли в цене на 3,4%, огурцы - на 9,1%.

На 0,3% увеличилась стоимость курицы, молока, хлеба и пшеницы. Мороженая рыба и сыры подорожали на 0,2%.

Ранее сообщалось, что с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анонсировала проверку ценообразования на куриные яйца. Ведомство запросило у десяти торговых сетей данные о еженедельных изменениях средневзвешенных закупочных и розничных цен, передает «Радиоточка НСН».

